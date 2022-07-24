اللواء سلامي: الجمهورية الاسلامية الايرانية تبحث عن الأسلحة أكثر تطوراً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الايرانية اللواء حسين سلامي، صباح اليوم (الأحد) بمهرجان مالك الاشتر لحرس الثورة الاسلامية أن السلاح فعال في الحرب، ولهذا نسعى لإنتاج والحصول على أحدث الأسلحة، مضيفا لكننا لا نعتمد عليها ولا نطلب المعجزات من السلاح، بل نعتمد على الله لأن هذا هو سر انتصارنا.

قال اللواء سلامي: عندما تنظر إلى الله، فإن رهبة وحجم كل قوة كبيرة تصبح أصغر من بعوضة كما ذكر في القرآن.

وتابع القول أنه عندما لا تخاف من العدو فإنك تتحرك، وأوضح: الخوف يوقف، ومن ناحية أخرى، الإيمان يبدد الخوف، وكلما اقترب المؤمن من الخطر، أصبح أقوى.

يتبع...