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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٩:٢٨ م

مدير شؤون المنح الدراسية في إيران:

الجامعات الايرانية تستقبل طلاب اجانب من 117 دولة حول العالم

الجامعات الايرانية تستقبل طلاب اجانب من 117 دولة حول العالم

أشار مدير شؤون المنح الدراسية وايفاد الطلبة بوزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايرانية، اليوم الاثنين، إلى ان العام الدراسي الجاري، سجل حضور طلاب اجانب من 117 دولة، في شتى الجامعات الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مدير شؤون المنح الدراسية وايفاد الطلبة بوزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايرانية، محمد محمدي مسعودي، قال في كلمة له، خلال مراسم اختتام الملتقى السادس عشر للطلاب واساتذة الجامعات الايرانيين المقيمين خارج البلاد، والتي اقيمت في مدينة مشهد المقدسة (محافظة خراسان الرضوية –شرق) اليوم الاثنين: "ان العام الدراسي الجاري، سجل حضور طلاب اجانب من 117 دولة، في شتى الجامعات الايرانية".

ولفت مسعودي إلى الخطط الحكومية الهادفة الى الارتقاء بالمستوى المعرفي للجامعات الايرانية وبلوغ مرتبة الاستشهاد المرجعي على صعيد العالم؛ مبينا ان الاجهزة المعنية في ايران تدأب على توفير البنى التحتية اللازمة لهذا الغرض.

واشار الى ضرورة الجهود من اجل التعريف والترويج للمكانة العلمية التي تحظى بها الجامعات الايرانية وتوفير ظروف استقطاب المزيد من الطلاب الاجانب لاستكمال تعليمهم في شتى المساقات والفروع الاكاديمية داخل البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1925462
https://ar.mehrnews.com/news/1925462/

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