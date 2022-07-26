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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٨:٢٧ م

کنعاني:

التوصل الى اتفاق رهن بقرار وارادة أميركا

التوصل الى اتفاق رهن بقرار وارادة أميركا

اكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، بأن التوصل الى اتفاق بخصوص البرنامج النووي السلمي الايراني رهن بقرار وارادة أميركا، مشددا على أن ايران كانت ولاتزال تصر على تنفيذ الاتفاق النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن ذلك، كنعاني، في تغريدة له نشرها اليوم الثلاثاء على موقعه في تويتر موضحا أن على الإدارة الأميركية اثبات حسن نواياها والتزامها اذا كانت تريد العودة الى الاتفاق حقا.

‏واضاف المسؤول الايراني: اننا لازلنا نصر على الوصول الى اتفاق جيد وقوي ودائم يضمن مصالح شعبنا والتوصل الى مثل هذا الاتفاق رهن بقرار وارادة أميركا.

وأكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية أن ايران أبدت مرونة كبيرة في المفاوضات ولازالت ترغب بالتوصل الى اتفاق يتم في المستقبل القريب، ولكنها لا تعمل من منطلق احساسي بحت اذ أن التوصل الى اتفاق رهن بقرار سياسي تتخذه اميركا.

/انتهى/

رمز الخبر 1925484
https://ar.mehrnews.com/news/1925484/

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