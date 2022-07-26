التوصل الى اتفاق رهن بقرار وارادة أميركا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن ذلك، كنعاني، في تغريدة له نشرها اليوم الثلاثاء على موقعه في تويتر موضحا أن على الإدارة الأميركية اثبات حسن نواياها والتزامها اذا كانت تريد العودة الى الاتفاق حقا.

‏واضاف المسؤول الايراني: اننا لازلنا نصر على الوصول الى اتفاق جيد وقوي ودائم يضمن مصالح شعبنا والتوصل الى مثل هذا الاتفاق رهن بقرار وارادة أميركا.

وأكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية أن ايران أبدت مرونة كبيرة في المفاوضات ولازالت ترغب بالتوصل الى اتفاق يتم في المستقبل القريب، ولكنها لا تعمل من منطلق احساسي بحت اذ أن التوصل الى اتفاق رهن بقرار سياسي تتخذه اميركا.

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