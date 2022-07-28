قائد الثورة: مراسم عيد الغدير أظهرت للجميع أن الناس يفضلون الدين/ 37 حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة: مراسم عيد الغدير أظهرت للجميع أن الناس يفضلون الدين/ صلاة الجمعة واجب استثنائي

صرح سماحة قائد الثورة الاسلامية بأن صلاة الجمعة واجب استثنائي بنسبة 100٪ تماما لما لها من ميزاتها الخاصة الى درجة انها الاكثر استثنائيا من الحج.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في ذكرى السنوية لاقامة اول صلاة الجمعة بعد الثورة الإسلامية في 27 يوليو 1979، التقى أئمة الجمعة من جميع أنحاء البلاد بآية الله سيد علي الخامنئي صباح اليوم (الأربعاء) في حسينية الإمام الخميني(رض).

ونوه سماحة آية الله سيد علي الخامنئي عند الامعان في معاني صلاة الجمعة يتبين انها تعد فريضة استثنائية حتى اكثر من فريضة الحج لما لها من ميزاتها الخاصة...

في اتصال هاتفي مع بوريل؛ عبداللهيان: على أمريكا اتخاذ خطوات واقعية لإيجاد حل والتوصل إلى اتفاق

بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء الأربعاء، في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، آخر تطورات مسار الحوار لرفع العقوبات عن إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال في معرض تقديره لجهود مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ونائبه إنريكي مورا: "لا شك في إرادة حكومة الجمهورية الإسلامية للوصول إلى اتفاق قوي ومستقر".

وأكد عبد اللهيان على ضرورة اتخاذ أمريكا خطوة واقعية في سبيل إيجاد حل مناسب والتوصل إلى اتفاق جيد يرضي جميع الأطراف...

بعد القبض عليهم؛ وزارة الأمن الإيرانية تكشف عن تفاصيل جديدة حول عملاء الموساد

كشفت وزارة الامن الايرانية، في بياناً لها اليوم الاربعاء، عن مزيد من التفاصيل حول عملية تفكيك خلية ارهابية تابعة للموساد الصهيوني في البلاد، والاجهزة التي كانت بحوزتها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الامن الايرانية، في بياناً لها اليوم الاربعاء، عن مزيد من التفاصيل حول الخلية ارهابية التابعة للموساد الصهيوني والتي تم القبض على أعضاها خلال الأيام الماضية، وحول مآرب الارهابيين الذين تم القبض عليهم، اشار البيان الى التالي :

1- تفجير احد مراكز الصناعات الدفاعية الحساسة في البلاد.

2- نظرا لاهمية هذا المركز، فقد لجأ الصهاينة الجناة الى اكثر الاساليب المزوجة تعقيدا من اجل تحديد الموقع الجغرافي لهذا المركز وتخريبه بشكل واسع...

الصحة الايرانية: تسجيل 37 حالة وفاة و10526 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن تسجيل 10526 إصابة و 37 حالات وفاة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 10526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 359 ألفا و 489 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال1441 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 1101 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 75 ألفا و 919 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن...

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