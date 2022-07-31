متزعم خلية "النضال" الإرهابية یعترف بالتهم الموجهة إلیه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرت خلال جلسة المحكمة التي مثل أمامها "جعب" الملقب بـ"حبيب اسيود" اليوم، المرافعة عن حقوق عوائل الشهداء الذين ارتقوا خلال الهجوم الإرهابي لعناصر خلية النضال الإرهابية في محافظة خوزستان (جنوب غرب).

وفي ردا على سؤال القاضي حول "جنسية المتهم وبلد الإقامة، وهل أنه تلقى الدعم من دولة السويد والمسؤولين الأمنيين هناك؟"، قال المدعو "حبيب فرج الله جعب": نعم، إنني كنت مقيما في السويد وأحمل الجنسية السويدية، وقد تلقيت الدعم من الحكومة والمسؤولين الأمنيين في هذا البلد".

وتابع: "لقد زوّدوني بجهاز إنذار يمكنني استخدامه عند الشعور بالخطر، وإشعار قوات الأمن التابعين للحكومة السويدية لإنقاذي أينما كنت".

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