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٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٨:٥٩ ص

المبعوث الايراني الخاص في شؤون افغانستان:

سيتم تشكيل لجنة مشتركة للحيلولة دون الاشتباكات الحدودية مع افغانستان

سيتم تشكيل لجنة مشتركة للحيلولة دون الاشتباكات الحدودية مع افغانستان

أشار المبعوث الايراني الخاص في شؤون افغانستان، الى عقد اجتماع مع مسؤولي وزارة الدفاع بسلطة طالبان، إثر الاشتباك الحدودي، معلنا انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لتجنب تكرار هكذا ممارسات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه إثر وقوع اشتباك حدودي في منطقة هيرمند، يوم الاحد، تم عقد اجتماع بين مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية ووزارة الدفاع بحكومة طالبان.

وقال حسن كاظمي قمي: إن وزارة الدفاع بحكومة طالبان، وفي اتصال مع قوات حرس الحدود بأفغانستان، أوعزت اليها بتجنب الاشتباك، وأدرجت على جدول الاعمال تشكيل لجنة مشتركة لتجنب تكرار هكذا ممارسات.

وتحدثت بعض الاخبار مساء يوم الاحد، عن وقوع اشتباك حدودي في منطقة هيرمند الحدودية بين ايران وافغانستان.

وبهذا الخصوص قال قائم مقام منطقة هيرمند: وقع اشتباك بين حرس الحدود الايراني وحرس الحدود التابع لسلطة طالبان، في منطقة شغالك بقضاء هيرمند، مبينا ان قوات طالبان تجاوزت الحدود وقد ردت قوات حرس الحدود الايرانية بالشكل اللازم، وفي المقابل ردت طالبان ولكن لم تقع خسائر بالارواح.

ومن جهة اخرى، قال مسؤول امني في ولاية نيمروز، ان قوات طالبان كانت تقوم بدورية مساء يوم الاحد في منطقة قريبة من الحدود مع ايران، وقد اشتبكت مع حرس الحدود للطرف المقابل، وتبادل الجانبان النار.

وأضاف: في هذا الاشتباك قتل عضو من طالبان وأصيب آخر، كما تضررت بعض المناطق السكنية.

وعن السبب بوقوع الاشتباك، أوضح هذا المصدر الامني، ان قوات حرس الحدود الايرانية أعلنت ان المنطقة التي نفذت طالبان دوريتها فيها، هي جزء من اراضي ايران، ولا يحق لقوات طالبان الدخول فيها.

/انتهى/

رمز الخبر 1925590
https://ar.mehrnews.com/news/1925590/

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