إقامة صلاة الجمعة الموحدة في المنطقة الخضراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنَ خطيب صلاة الجمعة الموحدة 'مهند الموسوي' تضامنَه مع قرارِ زعيمِ التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بحلِ البرلمان وإجراءِ انتخاباتٍ مبكرة.

وقال الموسوي في خُطبتهِ إنّ العراقَ أصبحَ أسيراً للفساد، ووصلَ إلى نتائجَ مُخْجِلة، منها انعدامُ الثقة بالطبقة السياسية، داعياً العراقيين الى طلب الإصلاح.

وكانت جموع المصلين قد توافدت اليوم الجمعة في ساحة الاحتفالات لأداء الصلاة الموحدة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر".

وتُعَدّ هذه الصلاة هي الثانيةَ من نوعِها التي دعا إليها السيدُ الصدر منذُ منتصف تموز/ يوليو الماضي، حيث أُقيمت الأولى في شارع الفلاح ببغداد.

واتخَذتْ السلطاتُ العراقية وسرايا السلام التابعةُ للسيد للصدر إجراءاتٍ أمنيةً مشددة في جميعِ الشوارعِ المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

ودعا السيدُ الصدر أنصارَه الى التقيد بتعليماتِ الأجهزة الأمنية، وأنْ تقتصرَ حركةُ المصلين داخلَ الساحة، ثم المغادرة.

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