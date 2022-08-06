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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١١:٤١ ص

تقرير صحفي:

الساعات المقبلة ستشهد لقاء الصدر بالعامري بعد وساطة بلاسخارت

الساعات المقبلة ستشهد لقاء الصدر بالعامري بعد وساطة بلاسخارت

كشف تقرير صحفي، السبت، عن كواليس جديدة بشأن لقاء رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مبينا ان بلاسخارت اقنعته بفتح حوار مباشر مع الاطار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/ عن مصادر سياسية قولها إن “زيارة المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت إلى النجف ولقاء الصدر جاء مبادرة تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة في العراق لتهدئة الأوضاع ومنع أي تصعيد ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي”.

وبينت المصادر أن “مبادرة المبعوثة الأممية تتركز على دعم إجراء الانتخابات المبكرة التي يريدها الصدر، لكن وفق اتفاق سياسي على موعدها ومن يديرها وبأي قانون، والمبعوثة الأممية تعمل على فتح قنوات حوار مباشرة ما بين التيار والإطار للوصول إلى اتفاق بشأن المرحلة المقبلة”.

وأضافت أن “بلاسخارت تمكنت من إقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بفتح قنوات حوار مع الإطار التنسيقي، ولهذا فإن الساعات المقبلة سوف تشهد اجتماعا بين كل من الصدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، الذي فوضه الإطار للتحاور مع التيار الصدري”.

/انتهى/

رمز الخبر 1925711
https://ar.mehrnews.com/news/1925711/

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