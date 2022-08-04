صفري: أولوية الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية التصدير إلى دول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال في لقاء اليوم الخميس مع نشطاء اقتصاديين في محافظة مازندران: "إن مبادلة النفط مع كازاخستان أقيمت في مازندران بمتابعة جادة من دبلوماسي وزارة الخارجية، وقريباً سيتم تبادل النفط مع روسيا".

وأضاف: "بالنسبة لتصدير الحمضيات والزعفران والعسل ومنتجات الألبان، تم إجراء مفاوضات مع الصين حيث يجري التصدير بشكل مستمر".

وصرح نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية بضرورة تنظيم الصادرات إلى الصين في أسرع وقت ممكن في مازاندران، وتابع: إن أولوية دائرة الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية هي التصدير إلى دول المنطقة وروسيا والصين.

وأوضح صفري: الخبر السار لرجال الأعمال في مازندران الآن وهو تصدير مواد البناء، والتي يمكننا تصديرها إلى روسيا بما يصل إلى 5 مليارات دولار.

واعتبر أن روسيا وأوزبكستان وكازاخستان دولاً مهمة لتصدير منتجات مازاندران إليها، وأضاف: في الوقت الحالي، هناك 25 مستشاراً تجارياً على استعداد للعمل في الدول الأخرى، وستقوم الوزارة بتقديمهم قريبا.

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