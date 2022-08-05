أمير عبداللهيان يناقش مع نظيره العراقي اخر تطورات القضايا الثنائية والإقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين بعض القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وثمن أمير عبد اللهيان جهود وزير الخارجية العراقي في المساعدة على تنظيم موسم الحج الأخير للحجاج الإيرانيين.

وفي هذه المكالمة، تابع وزير خارجية بلادنا مصير مواطن إيراني اعتقل في السعودية أثناء أداء فريضة الحج وطالب بإبلاغه برسالة للإفراج عنه.

وأكد أمير عبد اللهيان، بخصوص وجود حريق في مناطق القصب بجنوب العراق، بسبب الحرارة الشديدة والجفاف في المنطقة: للأسف أن الدخان الناجم عن حرائق القصب في العراق أثر بشكل خطير على المناطق في دشت أزادكان بمحافظة خوزستان.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة لتقديم مساعدة مشتركة للسيطرة على الفور لهذا الحريق.

ومن جانب اخر أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، استعداد الحكومة العراقية وموافقتها للعمل المشترك بين البلدين في السيطرة على حرائق القصب الموجودة في الأراضي العراقية، بحسب تنسيق مفوضي الحدود.

كما طالب وزير خارجية بلادنا بإعادة فتح حدود كيله لسردشت أمام حركة أبناء المنطقة.

وأكد وزير الخارجية العراقي على متابعة موضوع فتح معبر كيله للمسافرين. وناقش الطرفان في هذا الاتصال آخر تطورات المفاوضات الجارية في فيينا.

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