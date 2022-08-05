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٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٥:٠١ م

وزير الخارجية الايراني:

إيران تولي اهتمام خاص لثلاثة مبادئ مهمة في المفاوضات

إيران تولي اهتمام خاص لثلاثة مبادئ مهمة في المفاوضات

قال وزير الخارجية الايراني ان ايران تولي اهتمام خاص بثلاثة مبادئ في المفاوضات وهي الانتفاع الاقتصادي لإيران من الاتفاقية، والالتزام بالخطوط الحمراء، والحفاظ على الطاقة النووية السلمية المحلية والمعرفة والتكنولوجيا .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد أجاب وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان، أثناء حضوره لجنة المادة 90 للمجلس الشورى الإسلامي على الأسئلة والشكوك التي أثيرت بشأن تطبيق القانون الاستراتيجي للبرلمان والمفاوضات الخاصة بإلغاء العقوبات.

وقدم أمير عبد اللهيان تقريراً عن عملية المفاوضات في فيينا لرفع العقوبات، وأكد: بالنسبة لفريق التفاوض، انتفاع إيران الاقتصادية من الاتفاقية، والالتزام بالخطوط الحمراء، و الحفاظ على الطاقة النووية السلمية المحلية والتكنولوجيا تعتبر من دواعي القلق الشديد لفريق المفاوض الايراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1925694
https://ar.mehrnews.com/news/1925694/

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