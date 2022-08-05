إيران لن تتنازل عن حقوقها المائية ولو قطرة واحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية، حول اجتماع لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية والبيئة في مجلس الشورى الاسلامي، الذي انعقد بحضوره اليوم الجمعة.

وقام امير عبداللهيان خلال الاجتماع بشرح إجراءات وزارة الخارجية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وتصدير المنتجات الزراعية ودبلوماسية المياه والقضايا البيئية بما في ذلك التعامل مع ظاهرة الغبار.

وقدم عدد من أعضاء اللجنة آرائهم وتوقعاتهم بشأن حقوق إيران المائية من نهر "هيرمند" الواقع شرقي البلاد ونهر أرس الحدودي شمال غرب البلاد وأكدوا على ضرورة بذل جهود جماعية لدول المنطقة في التعامل مع ظاهرة الغبار وانتهاج سياسة الزراعة العابرة للحدود.

وحول موضوع حصة ايران المائية بنهر" أرس الحدودي"، أشار أمير عبد اللهيان إلى إنشاء لجنة مياه ثنائية مشتركة بین ایران وترکیا لأول مرة خلال الأشهر الأخيرة لمناقشة ومعالجة القضیة.

وقال عن حقوق إيران المائية بالنهرین: لن نتنازل عن حصة الشعب الایراني من حقوق المياه التاريخية والحدودية ولو قطرة واحدة.

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