آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الاقصى المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مقدسية، بأن الآلاف من المواطنين زحفوا من مختلف مناطق الضفة الغربية والداخل المحتل نحو الأقصى، واستطاعوا الوصوص إليه بالرغم من العراقيل التي وضعها جيش الاحتلال في طريقهم في البلدة القديمة.

ويحتشد الآلاف من الفلسطينيين في كل جمعة لأداء صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى لصد مخططات الاحتلال التي يهدف من خلالها لتهويد المسجد الأقصى المبارك.

ويُشار إلى أن الاحتلال ومستوطنيه يعتدون بشكل يومي على المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات التي ينفذونها لباحاته وأروقته، ويقومون بتأدية طقوس استفزازية للمسلمين.

وكانت "جماعات الهيكل" الاستيطانية قد دعت لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك في ما يُسمى ذكرى "خراب الهيكل"، في 7 أغسطس/آب المقبل، وطالبت المستوطنين المتطرفين بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد.

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