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٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٩:٢٦ ص

بحضور قائد الثورة؛

اقامة الليلة الثالثة من مراسم العزاء الحسيني في حسينية الامام الخميني (رض)

اقامة الليلة الثالثة من مراسم العزاء الحسيني في حسينية الامام الخميني (رض)

أقيمت مراسم الليلة الثالثة من مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية في حسينية الامام الخميني (رض).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيمت مساء السبت الليلة الثالثة من مراسم العزاء في ذكرى استشهاد ابي عبدالله الحسين (ع) في حسينية "الامام الخميني (رض)" بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي).

وفي هذه المراسم القى حجة الاسلام مسعود عالي خطبة بالمناسبة، الذي اعتبر فيها ان من مستلزمات الدعم الصادق لدين الله بالإضافة إلى المعرفة الفكرية والقلبية، الحب لمحبي أهل البيت وكذلك البراءة من اعدائهم وقال ان مصداق البراءة من اعداء اهل البيت اليوم هو الصمود بوجه المتغطرسين وطواغيت العالم دون نفوذ ثقافتهم وأسلوب حياتهم في المجتمع الإسلامي".

وفي المراسم ايضا قرأ مهدی رسولی قصائد في رثاء الامام الحسين (ع).

/انتهى/

رمز الخبر 1925728
https://ar.mehrnews.com/news/1925728/

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