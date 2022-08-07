اقامة الليلة الثالثة من مراسم العزاء الحسيني في حسينية الامام الخميني (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيمت مساء السبت الليلة الثالثة من مراسم العزاء في ذكرى استشهاد ابي عبدالله الحسين (ع) في حسينية "الامام الخميني (رض)" بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي).

وفي هذه المراسم القى حجة الاسلام مسعود عالي خطبة بالمناسبة، الذي اعتبر فيها ان من مستلزمات الدعم الصادق لدين الله بالإضافة إلى المعرفة الفكرية والقلبية، الحب لمحبي أهل البيت وكذلك البراءة من اعدائهم وقال ان مصداق البراءة من اعداء اهل البيت اليوم هو الصمود بوجه المتغطرسين وطواغيت العالم دون نفوذ ثقافتهم وأسلوب حياتهم في المجتمع الإسلامي".

وفي المراسم ايضا قرأ مهدی رسولی قصائد في رثاء الامام الحسين (ع).

/انتهى/