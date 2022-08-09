إقامة مراسم العزاء الحسيني لمساء يوم عاشوراء في حسينية الامام الخميني(رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذه المراسم القى حجة الاسلام ناصر رفیعي كلمة اشار فيها الى الخطاب التاريخي لسيد الشهداء (ع) في اللحظات الاخيرة لجيش العدو وهو "إن لم يكن لكم دين، وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحرارا في دنياكم" فالحرية تعني تحرر الانسان الداخلي من هوى النفس والشهوات.

واضاف: الخصال الخمس وعلامة الانسان الحر هي عبارة عن "تجنب تخويف الناس" و"الحياء والعفة" و"تجنب المكر والخيانة" و"السعي لكسب المال الحلال" و"رعاية الحقوق العامة".

وفي المراسم ايضا تلا محمود كريمي مراثي حسينية بالمناسبة.

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