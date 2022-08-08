غــزة في يومها الأول لوقف إطلاق النار بشروط الجهاد الإسلامي وفتح المعابر إنسانياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الاتفاق الذي تم الإعلان عنه تم بشروط حركة الجهاد الإسلامي وفقا لتصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة الذي هدد بعودة إطلاق النار حال أخل الاحتلال بأي من بنود الاتفاق .

بدأت العائلات الغزية بلملمة جراحها بعد المجازر التي اقترفتها طائرات الاحتلال والتي أدت لارتقاء 44 شهيداً منهم 11 طفلاً و4 سيدات و360 إصابة بجراح مختلفة، وفقا لتقرير وزارة الصحة .

ويشار إلى أن قوات الاحتلال أعلنت إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة بصيغة "إنسانية" فقط، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا ووفقًا لتقييم الوضع، سيتم إعادة فتح المعابر والعودة إلى حالة الروتين "الكاملة" وفقًا لتقييم الوضع والهدوء الأمني في المنطقة.

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