لم نصل إلى مرحلة يمكن أن نتحدث فيها عن وضع اللمسات الأخيرة على نص الاتفاقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسؤول بوزارة الخارجية، ردًا على سؤال الصحفيين حول ادعاء صحيفة وول ستريت جورنال بأن النص النهائي للاتفاقية من المرجح أن يتم إعداده في فيينا خلال الساعات القليلة المقبلة، ان بالنظر إلى استمرار المناقشات حول العديد من القضايا الهامة، فإننا لم نصل بعد إلى مرحلة يمكننا فيها التحدث عن وضع اللمسات الأخيرة على النص.

وأضاف هذا المسؤول بوزارة الخارجية: إن الفريق المفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية عرض آراءه البناءة على الجانب الآخر بهدف دفع المفاوضات إلى الأمام، ونتائج المحادثات تتوقف على إرادة الجانب الآخر.

ولاتخاذ القرارات السياسية اللازمة ما زلنا نعتقد أنه إذا اتخذ الطرف الآخر القرارات المناسبة، فيمكننا إنهاء المفاوضات بسرعة ، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد.

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