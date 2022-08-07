باقري يلتقي مورا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى كبير المفاوضين الايرانيين في المفاوضات النووية علي باقري، عصر اليوم الاحد المنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا.

وكان فريق التفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة علي باقري كني، قد وصل إلى العاصمة النمساوية فيينا، يوم الخميس الماضي، لمواصلة المفاوضات بشأن رفع الحظر وأجرى جولة مفاوضات أولى مع إنريكي مورا كما التقى "بيتر لافينسكي تيفينثال" نائب وزارة الخارجية النمساوية.

ووصل وفد خبراء الاتحاد الأوروبي قبل ساعات قليلة من الیوم الاحد، إلى فندق كوبورغ للقاء مع المنسق الأوروبي، کما دخل المندوب الروسي لمفاوضات الغاء الحظر الجارية في فيينا ميخائيل اوليانوف إلى الفندق لأجراء المفاوضات مع إنريكي مورا.

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