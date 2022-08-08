الصهاينة يبنون جداراً حول أنفسهم ليستمرون في عزلتهم التامة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان في صفحته على إنستغرام انه تحدثت مع وزراء خارجية قطر وسوريا ولبنان والأمين العام للأمم المتحدة حول موضوع عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

وأضاف: إن الجهاز الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية اثناء ادانته لجرائم الكيان الصهيوني، سيدافع دائمًا عن المقاومة النشطة التي ستمنع من حقد المحتل.

وأكد وزير الخارجية الايراني نحن نعتقد الذين كانوا يسعون لنشر جرائمهم من البحر إلى النهر، حاليا يقومون ببناء جدار حول أنفسهم ليستمرون في عزلتهم التامة. ومن وقت لآخر، للتستر على أزمات متعددة بينهم ينفذون هجمات عمياء ضد النساء والأطفال ويفشلون في كل مرة ولكن يستمرون في بناء جدار حول أنفسهم بتحد أكثر من ذي قبل.

وأشار أمير عبد اللهيان: منذ حرب الـ 33 يوماً حتى الآن، كان هدفهم تغيير ميزان القوى وهو أمر يستطيع المراقبون العادلون والحكيمون أن يشهدوا به سواء انتصروا أم فشلوا؟ أقيمت الهدنة لأن الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة.

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