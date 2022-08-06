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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٧ م

في رسالة الى المنظمات الدولية والاسلامية؛

عبداللهيان: تداعيات التصعيد في غزة يتحملها الكيان الصهيوني

عبداللهيان: تداعيات التصعيد في غزة يتحملها الكيان الصهيوني

وجه وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان رسالة الى المنظمات الدولية والاسلامية أكد فيها ان تداعيات التصعيد في غزة والاراضي الفلسطينية يتحملها الكيان الصهيوني الغاصب والمعتدي بشكل كامل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الرسالة التي وجهها اليوم السبت الى وزراء خارجية الدول الاسلامية والأمين العام للامم المتحدة ورئيس منظمة التعاون الاسلامي ورئيس حركة عدم الانحياز ورئيس الاتحاد الافريقي اعرب عبداللهيان عن قلق ايران العميق للاحداث الجارية في غزة، مدينا جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني التي تجري في ظل صمت المنظمات الدولية وعدم قيامها بأي تحرك.

واوضح عبد اللهيان ان مقاومة الاحتلال والدفاع عن الوطن حق طبيعي للشعب الفلسطيني مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة وخاصة مجلس الامن الدولي بالادانة العاجلة للكيان الصهيوني وايقاف جرائمه واعتداءاته.

/انتهى/

رمز الخبر 1925726
https://ar.mehrnews.com/news/1925726/

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