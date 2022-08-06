عبداللهيان: تداعيات التصعيد في غزة يتحملها الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الرسالة التي وجهها اليوم السبت الى وزراء خارجية الدول الاسلامية والأمين العام للامم المتحدة ورئيس منظمة التعاون الاسلامي ورئيس حركة عدم الانحياز ورئيس الاتحاد الافريقي اعرب عبداللهيان عن قلق ايران العميق للاحداث الجارية في غزة، مدينا جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني التي تجري في ظل صمت المنظمات الدولية وعدم قيامها بأي تحرك.

واوضح عبد اللهيان ان مقاومة الاحتلال والدفاع عن الوطن حق طبيعي للشعب الفلسطيني مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة وخاصة مجلس الامن الدولي بالادانة العاجلة للكيان الصهيوني وايقاف جرائمه واعتداءاته.

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