ممثل حماس في طهران: سنقاتل حتى النصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أکد ممثل حماس في طهران خالد القدومي في مراسم اربعینیة الشهید السید حسن نصرالله علی تحریر القدس والمقدسات الإسلامیة.

وأضاف القدومي خلال هذه المراسم في طهران : من أجل تحرير فلسطين والقدس، الحل هو قتال العدو حتى النصر، ولا يوجد حل آخر.

وتابع : عندما ندافع عن القدس فهذا يعني أننا ندافع عن الأمة الإسلامية جمعاء؛ مشددا على، أن العدو الصهيوني عاجز عن نزع سلاح المقاومة.

وفي إشارة إلى "منطقة السبعة آلاف كيلومتر التي يحتلها الكيان الصهيوني"، أكد قدومي : سنستعيد هذه المنطقة من "إسرائيل" وسنقاتل من أجل النصر.