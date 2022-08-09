قاليباف يهنئ نظرائه في 14 دولة بعيدهم الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، أرسل برقيات تهنئة إلى نظرائه في كل من إندونيسيا وقيرغيزستان وماليزيا والمجر وبوليفيا والإكوادور والأردن وسنغافورة والجابون وسويسرا وجمهورية الكونغو ، ساحل العاج وبنين ومقدونيا الشمالية وذلك بمناسبة حلول العيد الوطني لديهم.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في هذه الرسالة على أهمية الدور الهام للعلاقات البرلمانية في الاستفادة من القدرات الموجودة في كلا البلدين،كما رحب بتطوير وتوسيع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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