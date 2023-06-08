قاليباف يهنىء بانتخاب نعمان كورتولمش رئيساً للبرلمان التركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قاليباف، بعث برسالة إلى رئيس البرلمان التركي الجديد "نعمان كورتولمش"، هنأهُ فيها بانتخابه رئيسا جديدا للبرلمان التركي.

وفي مضمون الرسالة تقدم قاليباف بخالص التهنئة من المجلس البرلماني الايراني والتركي بمناسبة انتخاب كورتولمش رئيساً جديدا للبرلمان التركي مؤكداً على العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين وإرادة المجلس الإسلامي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير وتوسيع التعاون البرلماني الوثيق ومعرباً عن امله في أن تشهد العلاقات تطوراً متزايداً بين البلدين خلال فترة مسؤولية كورتولمش.

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