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١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١١:٥١ ص

خلال زيارته الى مدينة كرمان؛

الرئيس الإيراني يزور مرقد الفريق الشهيد حاج قاسم سليماني

الرئيس الإيراني يزور مرقد الفريق الشهيد حاج قاسم سليماني

زار الرئيس الايراني في اليوم الثاني من جولته التفقدية لمحافظة كرمان، مرقد الفريق حاج قاسم سليماني وتحدث مع الناس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ الرئيس الايراني حجة الإسلام إبراهيم رئيسي رحلته الى محافظة كرمان من يوم أمس الخميس في اطارجولته الفقدية للمحافظات الايرانية.

وتستمر رحلة الرئيس والوفد الحكومي، التي بدأت يوم أمس الخميس حتى مساء الجمعة.

وفي اليوم الثاني من رحلته إلى محافظة كرمان، زار الرئيس الايراني مرقد الحاج قاسم سليماني وتحدث مع الناس.

وأوضح الرئيس الإيراني أن الفریق الشهید حاج قاسم سلیمانی:" ان شخصية لا ينبغي حصرها في إطار قائد ودبلوماسي وشخصية عسكرية بارزة بل كان مدرسة بحد ذاته".

ووفقا للجدول المعلن مسبقا، سيعقد الرئيس جلسة عامة يوم الجمعة الساعة 10:00 صباحا في مصلى مدينة رفسنجان.

والبرنامج الاخير من رحلة الرئيس الايراني الى محافظة كرمان هو مؤتمر صحفي يعقد مساء الجمعة بحضور الصحفيين حول نتائج هذه الزيارة.

/انتهى/

رمز الخبر 1925847
https://ar.mehrnews.com/news/1925847/

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