الرئيس الايراني سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي عن حضور الرئيس الايراني الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا انه تم وضع خطط أولية لحضور رئيس بلادنا في الأمم المتحدة.

وقال بهادري حول إجراءات الحكومة لمتابعة مطالبة إيران من أفغانستان: "الجانب الأفغاني في المفاوضات قبل حق إيران على أساس الاتفاق ويقر به، والخلاف حول كمية المياه الواردة، وكذلك بعض الأمور الفنية التي تتبعها الجمهورية الإسلامية بجدية.

وأضاف: تم عرض تقرير بهذا الشأن في اجتماع الحكومة، ووزير الطاقة سيزور أفغانستان قريباً لحل هذه المشكلة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة: "بخصوص قضية مطالبة سهم ايران من نهر أراس، تم تقديم تقرير مماثل في اجتماع الوفد الحكومي، كما أثير هذا الموضوع في الحديث بين رئيسي إيران وتركيا، والجانب التركي وافق على عقد اجتماع على المستوى الوزاري في هذا الشأن، وتصر الحكومة على اتباع هذا المسار.

وحول العلاقات مع الصين، أوضح بهادري إن وثيقة التعاون التي وقعت لـ 25 عاما بين إيران والصين في المجالات التجارية والاقتصادية والبنية التحتية والطاقة تتقدم بسرعة، ووفقا لإحصاءات الجمارك، في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، زادت قيمة الصادرات إلى الصين بنسبة 27٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وزاد حجم التجارة الخارجية بين إيران والصين بنسبة 43٪ والصادرات إلى الصين أيضًا بنسبة 58٪ ، كما نمت صادرات المنتجات الزراعيه إلى الصين بنسبة 45٪.

وايضا اردف جهرمي حول زيارة الاربعين انه تم تشكيل لجنة الأربعين في الحكومة حتى يتمكن الزائرين الايرانيين من الذهاب بسهولة إلى العراق والمشاركة في مراسم الأربعين الحسيني.

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