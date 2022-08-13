رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة يشيد بدور إيران في دعم صمود الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد الشيخ ماهر حمود خلال لقائه المستشار الثقافي الايراني الجديد كامل باقرزاده، في حضور المستشار السابق محمد رضا مرتضوي على ضرورة دعم فكرة التقارب المذهبي من خلال إنجازات مميزة.
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أشاد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة فی لبنان الشيخ ماهر حمود بدور ايران في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وثباتها على المبدأ منذ ان انطلقت الى الآن، دون أن تتأثر بالضغوط والحصار والحروب المتنوعة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد الشيخ ماهر حمود خلال لقائه المستشار الثقافي الايراني الجديد كامل باقرزاده، في حضور المستشار السابق محمد رضا مرتضوي على ضرورة دعم فكرة التقارب المذهبي من خلال إنجازات مميزة.
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