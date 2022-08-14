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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٤:١٨ م

قتيل وجرحى بانفجار في مركز تجاري في يريفان

قتيل وجرحى بانفجار في مركز تجاري في يريفان

لقي شخص مصرعه وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين بجروح جراء انفجار وقع في أحد المركز التجارية في العاصمة الأرمنية يريفان اليوم الأحد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الوزارة هايك كوستانيان إن الانفجار ضرب مركز التسوق "سورمالو" في المدينة وتسبب في اندلاع حريق، مضيفا أن فرقا من رجال الإطفاء والإسعاف تعمل في الموقع.

وذكر أن الانفجار خلف إصابات، قبل أن يتضح في وقت لاحق أن حصيلة الضحايا بلغت قتيلا و20 جريحا على الأقل، فيما أشارت الخدمات الطبية إلى أن 11 شخصا نقلوا إلى المستشفى.

وقالت السلطات إنه قد يكون هناك عدد من العالقين تحت الأنقاض، وإن عملية البحث والإنقاذ مستمرة.

ولم يعرف بعد أسباب الحادث، فيما تتحدث تقارير عن أن الانفجار وقع في مستودع للألعاب النارية.

/انتهى/

رمز الخبر 1925904
https://ar.mehrnews.com/news/1925904/

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