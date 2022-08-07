أمير عبد اللهيان: المقاومة لديها خطة شاملة لرد قوي وفعال على الصهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آخر التطورات والأحداث الجارية في قطاع غزة وظروف المنطقة.

واعتبر وزير الخارجية الايراني اثناء ادانته للكيان الصهيوني المغتصب باستشهاده عشرات النساء والأطفال الفلسطينيين، أن عمل هذا الكيان البادئ للهجمات العسكرية الأخيرة نتيجة عدوانه.

ووصف أمير عبد اللهيان ان تصرفات الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى بالاستفزازية.

وفي إشارة إلى مكالمته التي أجراها الليلة الماضية مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قال وزير خارجية بلادنا: بناءً على ما أعلنه الأمين العام في الاتصال الهاتفي، فإن المقاومة لديها خطة شاملة لرد قوي وفعال على جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة.

و من جانب اخر أدان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الإجراءات الأخيرة للكيان الصهيوني، وأشار إلى الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.

كما وصف العمل الاستفزازي للكيان الصهيوني في المسجد الأقصى بأنه سبب تصعيد المواجهات العسكرية الأخيرة.

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