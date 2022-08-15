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١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٧:٠٤ م

في دورة العاب التضامن الاسلامي؛

رباع ايراني يفوز بثلاث ميدليات ذهبية

رباع ايراني يفوز بثلاث ميدليات ذهبية

حقق الرباع الايراني رسول معتمدي الفوز بـ3 ميداليات ذهبية عن وزن 102 كيلوغرام بدورة العاب التضامن الاسلامي الجارية في مدينة قونية بتركيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أقيمت اليوم منافسة رفع الأثقال لدورة ألعاب الدول الإسلامية وزن 102 كغم في مدينة قونية التركية، حيث شارك المنتخب الإيراني في هذه الفئة بممثلين اثنين وفاز في النهاية بثلاث ميداليات ذهبية.

وسجل معتمدي 177 كغم في رفعة الخطف و 223 كغم في رفعة النتر ليبلغ المجموع 400 كغم ، متقلدا 3 ميداليات ذهبية.

وكان الرباع الايراني رضا بيرانوند، قد احرز 3 ميداليات ذهبية في وزن 96 كغم ضمن منافسات رفع الاثقال بهذه الدورة يوم امس الاحد، وتمكن من تسجيل 167 كغم في الخطف ، و 194 كغم في النتر ليبلغ المجموع 361 كغم.

/انتهى/

رمز الخبر 1925930
https://ar.mehrnews.com/news/1925930/

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