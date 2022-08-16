الاتحاد الأوروبي يدرس رد طهران ويستشير شركاءه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان من جهته، وصف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، الرد الإيراني على المقترح الأوروبي بأنه "بنّاء"، وقال إنّ "الكرة الآن في ملعب واشنطن".

وأوضح أوليانوف أنّ "إيران اقترحت خلال تعديل مشروع إحياء الاتفاق النووي تعزيز الضمانات الخاصة بالحفاظ على الاتفاق مستقبلاً"، معقباً: "لا نستبعد إجراء لقاء على المستوى الوزاري حول الاتفاق النووي قريباً".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم، الأسبوع الماضي، "نصاً نهائياً" بعد المحادثات غير المباشرة بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين في فيينا، والتي استمرت 4 أيام.

و أنّ "طهران قدمت ردها خطياً على النص المقترح من قبل الاتحاد الاوروبي، وأعلنت أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة".

ولم تقدّم الوكالة الإيرانية تفاصيل بشأن الرد، لكنها أفادت بأنّ "نقاط التباين المتبقية تدور حول 3 قضايا، أعربت فيها واشنطن عن مرونتها اللفظية في 2 منها، لكن يجب إدراج ذلك في النص".

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، أمس الإثنين، قال بأنّ الحصول على الضمانات اللازمة المطمئنة من انتفاع إيران اقتصادياً من الاتفاق النووي، كان محور محادثات الوفد الإيراني المفاوض.

سبق ذلك، انعقاد اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي، قدّم فيه علي باقري كني تقريراً شاملاً إلى أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن المحادثات النووية.

من جهته، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إلى أنّ "هناك تطوراً في المحادثات النووية"، مضيفاً أنّ "هناك فرصة لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية، إذا احترمت خطوط طهران الحمر".

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