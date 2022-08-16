طهران وكربلاء توقعان على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي والوفد المرافق له مع رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني اليوم الثلاثاء في برج ميلاد. وقال رئيس بلدية طهران في ها اللقاء: إن الشعبين الإيراني والعراقي يتعاونان بفخر في طريق البناء ومساعدة بعضهما البعض من أجل شرف وعظمة الإسلام، ونأمل أن يزداد هذا التقارب يوما بعد يوم.

وأضح زاكاني: في الاجتماع الذي عقد في كربلاء تحدثنا عن مختلف الإمكانيات المتاحة في طهران، واليوم نحن مستعدون للتعاون في مختلف المجالات منها النقل والنفايات والخدمات البلدية والهندسية والفنية والمدنية وغيرها، لتحويل تقديم خدماتنا إلى إطار عمل وجعلها حديثة وفعالة.

وأضاف رئيس بلدية طهران: نتمنى أن يكون هذا التعاون العميق مقدمة لنجاح طهران وكربلاء في الاستفادة من الإمكانيات، خاصة خلال فترة زيارة الأربعين الحسيني، وبنظرة تنبؤية ومقدمة لظهور الإمام المهدي (عج)، ومن خلال التكاتف وتهيئة الظروف، تستطيع المدن الأخرى الاقتداء بتعاون طهران وكربلاء.

ومن جانبه أعرب محافظ كربلاء نصيف الخطابي في هذا اللقاء، عن تمنياته بأن يرزقه الله خدمة الإمام الحسين (ع) معربا عن سعادته زيارة رئيس بلدية طهران لمدينة كربلاء المقدسة، قال: جئنا إلى هنا لمهمة هامة، وهذه المهمة هي خدمة زيارة الإمام الحسين (ع) والوفد المرافق يعمل منذ ثلاث سنوات لتقديم أفضل الخدمات للزائرين.

وأكد محافظ كربلاء أن التعاون الوثيق مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية خلال زيارة الأربعين الحسيني، من شأنه تسهيل تقديم أفضل الخدمات للزائرين. وتابع قائلا: بلدية طهران هي بلدية كبيرة في المنطقة ونريد استخدام خبرات طهران في مختلف المجالات الحضرية بما في ذلك البناء والخدمات الحضرية لتصبح نموذجا للمنطقة من خلال توسيع العلاقات الثنائية والتعاون.

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