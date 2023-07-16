امين طهران يؤكد استعداد إيران لنقل خبراتها في مجال الخدمات المدنية والنقل إلى بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اطار زيارة امين العاصمة طهران " علي رضا زاكاني " الى بغداد، اليوم الأحد، أعرب عن أمله بأن يتم رسم آفاق واضحة للتعاون بين ايران والعراق، مشددا على ضرورة استمرار هذا التعاون سواء في المراسم الدينية أو الأيام الأخرى.

وأشار الى أيام الحزن في شهر صفر المظفر ومناسبة الأربعين المليونية وقال: ان هذا الحدث يعتبر من المراسم التي يجب على بلدية طهران وبغداد بذل المزيد من الجهود لنجاحها واقامتها بشكل أفضل.

واعتبر " زاكاني " أن الهدف من زيارته الحالية الى العراق هو متابعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم الخدمات لزوار الأربعين، مشددا على ضرورة المزيد من التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق في مختلف المجالات وعدم حصره في مراسم الاربعين فقط.

وتابع قائلا: ان طهران وبغداد تعتبران مدينتين تاريخيتين وتتطلعان الى اعتماد برامج لتطورهما، حيث أن التعاون بينهما بإمكانه أن يوفر تقديم الخدمات لمواطني كلا البلدين بشكل أفضل.

وأضاف امين العاصمة طهران: لقد وصلت بلدية العاصمة إلى الاكتفاء الذاتي الكامل في جميع مجالات بناء وتشغيل وتطوير مترو الأنفاق بجهود العلماء الشباب.

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