سفينة "الخليج الفارسي" ستنضم للقوة البحرية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريحه اليوم الثلاثاء أشار الادميرال "شهرام ايراني" الى خصوصيات وهيكلية غواصة "البعثة"، وقال: لقد انتهى العمل من مراحل التصميم ودخلت مرحلة التصنيع التي تشهد وتيرة وسرعة جيدة، الا ان موعد تدشينها لم يتحدد حتى الآن.

ولدى اجابته على سؤال حول غواصة " فاتح " قال: يتم في الوقت الحاضر تصنيع غواصتي "فاتح" الثانية والثالثة ، وعددها يعود الى قرار الاركان العامة ومدى التهديدات، الا ان أهم مسالة أمامنا في الوقت الحالي هي اننا ليست امامنا قيود تحول دون ذلك.

وحول سفينة "الخليج الفارسي" التدريبية قال: ان قرارنا هو الاستفادة من الشركات المعرفية ولذا جئنا بالإخوة العاملين في هذه الشركات لاكتساب التجربة ومساعدة سلاح البحر في هذا الخصوص.

وتابع قائلا: لقد انتهى العمل من جزء من السفينة وتتم مراحلها المقبلة في شركة "الخليج الفارسي" لصناعة السفن ، ونتوقع ان تنضم هذه السفينة للاسطول البحري خلال العامين المقبلين.

وبخصوص استخدام صاروخ "كروز" الذي يصل مداه الى 1000 كيلومتر قال قائد سلاح البحر: من المؤكد ان الجميع يرغبون بأن تكون لديهم صواريخ ذات مديات ابعد لان المجال هو المحيط وذو مدى عملاني اكبر.

وبشأن المناورات البحرية المتوقع اجراؤها للدول المطلة على المحيط الهندي اشار الى أنه تم توجيه الدعوات للدول واعلنت غالبيتها استعدادها للمشاركة وقال: أن اولوية ايران في هذا المجال هي الدول المطلة على المحيط الهندي وخاصة الدول الصديقة والشقيقة الجارة الى جانب الدول خارج نطاق هذا المحيط.

/انتهى/