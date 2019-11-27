خانزادي يعلن عن موعد التحاق مدمرتي "دنا" و"دماوند" الى الاسطول البحري الايراني

وقال خانزادي في اشارة الى اليوم الوطني للقوة البحرية (غدا الخميس)، أن هذا اليوم يذكرنا بالتضحيات والجهود وشجاعة القوة البحرية الايرانية في اليوم الـ67 من بدء الحرب المفروضة من قبل النظام البعثي البائد على ايران، حيث تمكنت هذه القوة عبر العمليات التي اطلق عليها عنوان "مرواريد" من الحاق ضربة موجعة الى القوات البحرية التابعة للجيش العراق وتوقف المنصات النفطية العراقية عن العمل.

وأضاف: لحد الان قامت الجمهورية الاسلامية بإيفاد 64 مجموعة بحرية الى المياه الحرة وفي ظل الظروف الجديدة في البحر الاحمر وقناة السويس تمكنت الجمهورية الاسلامية من الحضور في هذه المنطقة ايضا، حيث قامت المجموعة البحرية بمرافقة عدد من ناقلات النفط خلال الايام الاخيرة.

وفي اشاة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستمرار في هذا المسير ومواصلة صنع انواع المدمرات والغواصات والسفن قال خانزادي: سوف تلتحق مدمرة "دنا" في شهر "بهمن" (حسب التقويم الايراني والذي يصادف من 21 يناير حتى 20 فبراير)، الى الاسطول البحري التابع للجيش الايراني.

وحول مدمرة "دماوند" قال خانزادي: قد اكتملت هذه المدمرة وتم تعويمها وخضعت لجميع الاختبارات اللازمة وحاليا يتم تثبيت المعدات اللازمة فيها وسوف يتم تشغيل هذه المدمرة التي تتمتع بتقنيات جديدة في مجال السلاح والدفع حتى نهاية العام الايراني الجاري (21 مارس).

هذا وفي سياق آخر اعلن قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية عن انطلاق مناورة بحرية مشتركة مع كل من روسيا والصين في شمال المحيط الهندي في في المستقبل القريب.

وتابع ان التصميم والتخطيط المبدئي لهذه المناورة تم خلال الشهر الماضي وتستعد القوات البحرية لإجراء المناورة وتدريباتها.

واضاف: بعد اجراء هذه المناورة وحتى نهاية العام الايراني الحالي ( بدا في 21 مارس 2019) ستجري مناورة اخرى للقوات البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي.

واوضح ان هذه المناورة ستجري بين دول رابطة "آيونس" (IONS) (القوة البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي) في منطقة شمال المحيط الهندي بهدف تعزيز التقارب بين القوات البحرية لهذه الدول وبالتالي تحقيق الامن البحري في منطقة المحيط الهندي بمساعدة دول المنطقة./انتهى/.