الرئيس الإيراني يهنئ نظيره الإندونيسي بعيد استقلال بلاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني سيد ابراهيم رئيسي نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو بحلول بعيد استقلال بلاده.

وأعرب الرئيس الايراني عن أمله في أن تؤدي الروابط التاريخية والثقافية والمصالح المشتركة إلى استمرار علاقات وثيقة لازدهار العلاقات بين البلدين.

وقال: أعتقد أنه بسبب وجود فرص لا حصر لها للتعاون بين البلدين، فإن توسيع العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في اتجاه المصالح المشتركة وفي اتجاه الحفاظ على السلام والاستقرار يمكن أن يبشر بفصل جديد في تنمية العلاقات بين البلدين إيران وإندونيسيا .

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