العراق... بدء اجتماع قادة الكتل السياسية في القصر الحكومي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر مطلع ان “قادة الكتل السياسية عقدوا قبل قليل، اجتماعاً في القصر الحكومي ببغداد، بناء على الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس”.

واضاف المصدر ان “جميع قادة الكتل السياسية حضروا الاجتماع اضافة الى رئيس مجلس القضاء فائق زيدان و جينين هينيس – بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق” مشيرا الى “مقاطعة التيار الصدري، للاجتماع”.

ودعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء، قادة القوى السياسية الوطنية، إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة اليوم الأربعاء؛ للبدء بحوار وطني.

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