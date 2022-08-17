محاولة العدو الاستفراد بالجهاد الإسلامي وسرايا القدس تستدعي وحدة المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد الهندي، قال في تغريدة بموقع "تويتر" :" إن محاولة العدو الاستفراد بالجهاد الإسلامي محاولة مكشوفة تستدعي مزيداً من وحدة المقاومة ووحدة كلمتها ووحدة فعلها في الميدان"، لافتاً إلى أن خروج جماهير غزة في وداع شهداء معركة وحدة الساحات والقادة الشهداء خالد منصور وتيسير العبري وخروج جماهير نابلس في وداع شهداء نابلس والشهيد القائد ابراهيم النابلسي هو بمثابة رسالة للجميع واستفتاءا شعبيا على التفاف الشعب الفلسطيني على خيار الجهاد والمقاومة.

وبين أن تلكؤ العدو في الاستجابة للوسيط المصري الذي إعلان التزامه بالعمل على الإفراج عن الاسيرين خليل العواودة وبسام السعدي يكشف طبيعة هذا العدو المراوغة ويضع الوسيط المصري أمام التزاماته.

وكشفت مصادر عبرية أمس الثلاثاء، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اعترف أن قواته تقف خلف قصف مقبرة الفالوجة في جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 5 أطفال حينها من بينهم 4 من عائلة نجم.

/انتهى/