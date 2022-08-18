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١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١٢:٥٠ م

الإدعاء الإيراني يطالب أميركا بالكف عن الاعتقال التعسفي لمواطنيه

الإدعاء الإيراني يطالب أميركا بالكف عن الاعتقال التعسفي لمواطنيه

طالب نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، الولايات المتحدة بالكف عن الاعتقال التعسفي للمواطنين الإيرانيين واطلاق سراحهم فورا.

وفي تغريدة له اليوم (الخميس)، صرح نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان الوطنية، كاظم غريب آبادي: "قامت أميركا باعتقال عشرات الايرانيين الابرياء بذريعة الإلتفاف على اجراءات حظرها الجائرة واللاانسانية".

وأضاف: "تم إلقاء القبض على شخصين آخرين، هما السيد سرهنك بور والسيد عطار كاشاني. يجب الافراج فورا عن جميع السجناء الابرياء".

وتابع غريب آبادي: "سرهنك بور محتجز في ظروف غير إنسانية. وهو غير مقيم في الولايات المتحدة وعليه أن يدفع إيجار الشقة التي سجن فيها. كما تم حرمانه من خدمات الطوارئ الطبية ويتعين عليه دفع التكاليف الباهظة للعلاج بنفسه. هذا سلوك قاس!

/انتهى/

رمز الخبر 1925993
https://ar.mehrnews.com/news/1925993/

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