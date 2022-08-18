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١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١٠:٢٧ م

إيران تستضيف بطولة القناصة الدولية لعام 2022

إيران تستضيف بطولة القناصة الدولية لعام 2022

ستقام مسابقات القناصة الدولية العسكرية الخاصة لعام 2022 في مدينة يزد وسط إيران، حيث ستستضيفها القوات البرية للحرس الثوري الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن العميد عبد الله روستایي، نائب تدريب وتعليم القوات البرية للحرس الثوري والمسؤول عن تنظيم هذه البطولة: يشارك في هذه البطولة، أبرز اللاعبين والمنتخبات من عدة دول في العالم، بما في ذلك روسيا والصين وبيلاروسيا وأوزبكستان وآذربيجان وزيمبابوي، كما سيشارك فريقان من القوات البرية للحرس الثوري الإيراني نيابة عن القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف: إن العسكريين المختارين للمشاركة في هذه المسابقات، والتي تأتي في إطار المنافسات العسكرية الروسية الدولية لعام 2022، سيتنافسون لمدة 12 يوما.

/انتهى/

رمز الخبر 1925999
https://ar.mehrnews.com/news/1925999/

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