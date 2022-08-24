"السنكيس" يواجه الخطر في سجون البحرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمت مصادرة بحث الاكاديمي والناشط الحقوقي "السنكيس" عن اللهجات والثقافة البحرينية، من قبل نظام البحرين، بعد ما تعب وعمل عليه لمدة اربع سنوات في سجون أمن نظام آل خليفة.

وشغلت مظلومية الناشط الحقوقي "عبدالجليل السنكيس"، كافة منصات التواصل الاجتماعي في البحرين، حيث تداول النشطاء مقاطع فيديو تؤكد بأن "السنكيس" أكل الـ400 يوما من معركة الأمعاء الخاوية، ونشر النشطاء البحارنة وسم "الحرية للسنكيس".

كما تداول النشطاء البحارنة العديد من التعليقات والتغيرادات، عبر كافة منصات التواصل الجتماعي، وسم تحت عنوان "السنكيس- في خطر"، وكذلك تداولوا العديد من مقاطع الفيديو التي دعا فيها النشطاء البحارنة لإطلاق سراح السنكيس الذي يمر بمرحلة صحية حرجة وهو مضرب عن الطعام اكثر من 400 يوما.

لذلك تضامنا مع معتقل الراي الدكتور عبدالجليل السنكيس الذي يخوض معركة الامعاء الخاوية في السجون منذ اكثر من 400 يوم.. انتصر له بكلمة عبر المشاركة في حملة التغريد تحت وسمي" # السنكيس - في - خطر، # اطلقوا - سجناء - بحرين" الذي تبدأ عبر تويتر اليوم الاربعاء الساعة 8 مساء بتوقيت بحرين و9:30 مساء بتوقيت طهران.

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