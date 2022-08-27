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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١١:٥٢ م

خلال تفقده لمعبر جذابة الحدودي؛

مخبر: تم التنسيق مع العراق لتسهيل مشاركة الزوار في الأربعين

مخبر: تم التنسيق مع العراق لتسهيل مشاركة الزوار في الأربعين

أكد نائب الرئيس الإيراني، محمد مخبر، اليوم السبت خلال زيارة تفقدية لمعبر جذابة الحدودي على التنسيق مع العراق لتسهيل مشاركة الزوار في الأربعين الحسيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب الرئيس الإيراني، محمد مخبر، قال في تصريح لدى وصوله معبر جذابة الحدودي مع العراق (بمحافظة خوزستان – جنوب غرب)، ان الحكومة اتخذت اجراءات لازمة بهدف تسهيل ظروف الزوار في جهتي المعابر الحدودية، مضافا الى تاسيس منافذ حدودية جديدة.

وتابع، هناك منافذ حدودية اخرى، مثل معبر مهران الحدودي (بمحافظة ايلام –غرب)، التي تتمتع بامكانيات جيدة وقد تمت ازالة المشاكل المتعلقة بالطرق ومواقف السيارات والمياه فيها.

واعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية، ان مراسم احياء ذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع) وانصاره، مناسبة شعبية بامتياز، وعليه يجب ان تقام سنويا بحضور جماهيري فاعل؛ مردفا ان حكومة الجمهورية الاسلامية تداب في هذا السياق على توفير ظروف سلسة وامنة للزوار.

وتوقع مخبر بان تسجل 6 معابر حدودية ايرانية مع العراق، عبور 5 ملايين زائر او مايزيد للمشاركة في مراسم الاربعين هذا العام.

/انتهى/

رمز الخبر 1926194
https://ar.mehrnews.com/news/1926194/

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