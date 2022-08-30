يمكن للمسافرين الإيرانيين العودة إلى البلد / الحدود التجارية نشطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المتحدث باسم الجمارك الايرانية روح الله لطيفي حول وضع الحدود العراقية، إن عبور الزوار والمسافرين إلى العراق والمواطنين الإيرانيين يرجع إلى الأوضاع في هذا البلد لذا حسب الظروف الحاكمة على العراق حاليا تم ايقاف جميع الحدود الايرانية مع العراق.

وأضاف المتحدث باسم الجمارك الإيرانية: كما أن الجمارك مستعدة لقبول عودة المسافرين العراقيين والإيرانيين إلى إيران.

وتابع: طبعا تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن أيضا للمسافرين العراقيين العودة إلى بلادهم من إيران.

وقال لطيفي ايضا عن الحدود التجارية: ان الانشطة التجارية ونقل البضائع على الحدود تجري دون انقطاع وكل الحدود التجارية نشطة.

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