الاطار التنسيقي في العراق يحدد موعد جلسة البرلمان القادمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائبة عن تحالف الفتح قالت في تصريح لها أن "خطوات الاطار التنسيقي القادمة ستكون مدروسة جداً وحسب الدستور من خلال عقد جلسة للبرلمان في الأيام القليلة القادمة لإنهاء الانسداد السياسي الحالي والعمل على حل جميع الازمات المتفاقمة في الحكومة الحالية".

وأضاف، أن "التنسيقي منذ البداية كان داعياً الى المضي في الأطر القانونية للجلوس على طاولة الحوار مع جميع القوى السياسية"، مؤكدا أن "الحكماء من الطرفين كان لهم دورا كبيرا في وأد الفتنة التي كان يراد بها جر العراق الى الدمار والخراب".

وتابع، أن "هدف الاطار التنسيقي الان هو اخراج البلد من المرحلة الخطرة التي وصل اليها عن طريق عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمضي في اعلان الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة القادمة".

وكانت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، إنهاء الاعتصام قرب الجسر المعلَّق وسط بغداد لتمهيدا للجلوس على طاولة الحوار وانهاء الازمة الحالية، يأتي ذالك بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى انهاء الاعتصام من امام مجلس النواب العراقي.

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