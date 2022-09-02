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٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١٠:٣٢ ص

في رسالة تهنئة؛

الرئيس الايراني يهنئ اليوم الوطني لفيتنام حكومة وشعبا

الرئيس الايراني يهنئ اليوم الوطني لفيتنام حكومة وشعبا

هنأ الرئيس الايراني في رسالة تهنئة حلول العيد الوطني لجمهورية فيتنام حكومة وشعبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني سيد إبراهيم رئيسي، رئيس فيتنام وشعبها بحلول العيد الوطني لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وقال في هذه الرسالة: إن نجاحات فيتنام على الساحتين الوطنية والدولية في العقود الأخيرة ترجع إلى وحدة وتضامن الأمة الفيتنامية العظيمة والقادة مثل فخامة الرئيس الحالي لتحقيق النمو والتنمية. وعشية الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، آمل أن نشهد تعميق العلاقات الودية بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

/انتهى/

رمز الخبر 1926314
https://ar.mehrnews.com/news/1926314/

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