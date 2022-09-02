رئيسي يفتتح مشروع" الغدير" لإمداد المياه في خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يعد مشروع الغدير اضخم مشروع للمياه وسيسهم تدريجيا بحل مشكلة مياه الشرب في المحافظة وتوفير المياه بشكل مستدام لـ 5 ملايين شخص في خوزستان.

ووفقًا لأهداف هذا المشروع، سيكون لدى سكان خوزستان مياه مستقرة وعالية الجودة على مدار العشرين عامًا.

وكان قد وصل الرئيس الايراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم الجمعة إلى محافظة خوزستان عبر مطار دزفول.

وكان في استقبال آية الله إبراهيم رئيسي، محافظ خوزستان، وقائم مقام مدينة دزفول، ومجموعة من المسؤولين حيث من المقرر ان يرعى افتتاح مشروع الغدير اليوم الجمعة.

وعقب وصوله إلى دزفول، توجه الرئيس الايراني بطائرة مروحية الى احمد فدالة من المناطق المحرومة التابعة لمدينة دزفول.

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