وزير الداخلية: دفاعاتنا الجوية مكتفية ذاتيا ومستقلة ونملك أحدث التقنيات بهذا المجال

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ذلك التصريح جاء في مراسم إحياء ذكرى يوم الدفاع الجوي التي أقيمت في قاعدة الشهيد نوجه في همدان، وقال وحيدي ان صواريخ الدفاع الجوي (طويلة ، قصيرة ، متوسطة المدى) والقاذفات تصنع بجهود أبناء هذا البلد، وبالتالي فإن القوات المسلحة لديها قدرة عالية جدا في صناعة الدفاع والإنتاج الحربي.

وأضاف ان قدرتنا وامكانياتنا واكتفاءنا الذاتي في مجال الدفاع والمعدات العسكرية، بات بشكل بحيث ان مجموعة الدفاع الجوي اصبحت تمتلك أكثر المعدات العسكرية والرادار تعقيدا.

وأستطرد وحيدي قائلا: لاعتراض الطائرات المسيرة نحتاج إلى معدات حديثة ومتطورة، وفي هذا المجال تعد الرادارات الإيرانية الصنع من بين أفضل الرادارات المتوفرة في العالم، والمعدات بعيدة المدى تعمل مع هذه الرادارات بحيث تمكنها من التعرف بسهولة على طائرات العدو واعتراضها.

واكد إن أكبر كمية من معدات الرادار في مجال الدفاع الجوي الإيراني هي محلية الصنع، وهذه المعدات العسكرية تقوم بالتعرف على العدو واكتشافه واعتراضه في الوقت الحقيقي بشكل جيد.