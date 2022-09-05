أمير عبد اللهيان يثمن جهود الحكومة الهندية لدعم القضية النووية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار اخر تطور ات القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في المجالين الإقليمي والدولي.

وفي هذه المحادثة، نقل وزير خارجية بلادنا تحياته إلى رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي. وأشار أمير عبداللهيان إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارته الى الهند.

وأضاف وزير خارجية بلادنا: نحن مستعدون لانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وبالإضافة إلى القضايا الثنائية، أطلع أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الهندي على آخر التطورات في محادثات رفع العقوبات، وشكر نيودلهي على جهودها في المساعدة على التقريب بين الجانبين.

ومن جانب اخر أعرب وزير الخارجية الهندي جايشانكار في هذا الاتصال الهاتفي عن أمله في أن تتطور العلاقات وتتحسن في مختلف المجالات، مشيرا إلى المستوى الجيد للعلاقات والتعاون بين البلدين.

وأكد وزير خارجية الهند: لقد دعمنا على الدوام حل القضية النووية الإيرانية وسيستمر هذا الدعم في المستقبل.

وفيما يتعلق بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين وصياغة خارطة الطريق للعلاقات، أعرب جايشانكار عن أمله في أن نشهد من خلال متابعة القضايا المهمة على جدول أعمال فيمابين تطورًا شاملاً وطويل الأمد في العلاقات بين البلدين.

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