أفغانستان.. قتلى وجرحى جراء انفجار هائل في أحد أكبر مساجد هرات + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد على "تويتر"، إن الإمام المؤيد لطالبان مجيب الرحمن الأنصاري قتل "في هجوم وحشي الجمعة في هرات".

وتابع "تعبر الإمارة الإسلامية عن حزنها العميق لموته، وسيعاقب المسؤولون عن هذه الحادثة بسبب أفعالهم الشنيعة".

وحصل الانفجار في مسجد غازارغاه، وهو أحد المساجد الرئيسية في هرات، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا، بحسبما صرحت شبكة "طلوع نيوز" الخاصة.

وأظهرت صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها جثث ملطخة بالدماء منتشرة حول المسجد.

/انتهى/