  1. إيران
  2. السياسة
١١‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٧:٥٢ م

عبد اللهيان يؤكد خلال لقائه القنصل الإيراني الجديد في السليمانية على تطوير التعاون مع كردستان العراق

عبد اللهيان يؤكد خلال لقائه القنصل الإيراني الجديد في السليمانية على تطوير التعاون مع كردستان العراق

أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في اجتماع مع القنصل العام الجديد للجمهورية الإسلامية في السليمانية على ضرورة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع منطقة كردستان العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد محمديان ، القنصل العام الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السليمانية ، قبل توجهه إلى مقر مهام عمله اليوم (الثلاثاء) ، بوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وقدم تقريراً عن مهام عمله .

وأكد أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع على ضرورة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع منطقة كردستان العراق والعمل على إزالة العوائق أمام تطوير التعاون مع منطقة كردستان العراق.

وقبل ذلك ، كان محموديان رئيسًا لمكتب حماية مصالح جمهورية إيران الإسلامية في القاهرة والمدير العام السابق لمنظمة الرعايا الإيرانيين بالخارج في وزارة الخارجية.

وكان مهدي ششتري مسؤولاً عن القنصلية الإيرانية العامة في السليمانية قبل محموديان.

/انتهى/

رمز الخبر 1932215

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات