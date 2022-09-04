إيران تستضيف ضباط من دول صديقة لدراسة الماجستير في العلوم العسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء عبدالرحيم موسوي في مراسم افتتاح العام الدراسي للدورة الثالثة والثلاثين بدرجة الماجستير في إدارة الدفاع بجامعة القيادة والحرب (دافوس): ان الهدف من تواجد الطلاب في هده الجامعة العمل على التغيير وليس فقط الحضور.

واضاف: هذه الدورة هي أهم دورة مخطط لها في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا له تأثير مهم على الحركة المستقبلية للجيش والنظام والثورة.

وخاطب القائد العام للجيش الايراني، طلاب جامعة دافوس: إذا لم يكن القائد على دراية بمكونات القوة، فلن يكون من الممكن النجاح في الحرب الهجينة الحالية.وتابع قائلا: من أجل تدريب الضباط الأذكياء والكفوئين في العام الدراسي، دعت جامعة "دافوس" 358 شخصًا لإجراء مقابلات من أصل 1000 متقدم، منهم 260 من ضباط ايران و 18 ضابطا من دول صديقة من بينها باكستان وطاجيكستان والعراق وعمان والهند.

من جانبه اشار رئيس جامعة دافوس، العميد حسين ولي وند إلى الخطط المستقبلية للجامعة، قائلا: لقد خططنا لتدريبات مختلفة لطلاب هذه الجامعة. لأن المعرفة الكلاسيكية فقط ليست مفيدة ولهذا السبب سيكون لدينا تدريبات مثل مواجهة الجماعات الإرهابية.

واضاف: لدينا أساتذة جيدون وأكفاء يحاولون استثمار كل لحظة لتطوير الطلاب، ومع ذلك نحاول دائمًا تحسين جودة التدريب كل عام.

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